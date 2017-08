Venezuela



L'un des chefs de l'opposition vénézuélienne, Leopoldo Lopez, a été libéré de prison samedi soir et de nouveau assigné à résidence à son domicile à Caracas, a annoncé son épouse Lilian Tintori. Une dizaine de voitures avec des agents encagoulés du service vénézuélien de renseignement, le Sebin, se trouvaient devant le domicile des Lopez dans un quartier de l'est de la capitale, a constaté un photographe de l'AFP. Leopoldo Lopez, 46 ans, et le maire de Caracas Antonio Ledezma, 62 ans, avaient été conduits mardi à l'aube à la prison militaire de Ramos Verde, dans les faubourgs de Caracas, en application d'une décision du Tribunal suprême de justice (TSJ, Cour suprême). Le TSJ avait révoqué leur placement en résidence surveillée en les accusant d'avoir projeté de s'enfuir. Ledezma a pour sa part été reconduit à son domicile vendredi à l'aube. Tous deux avaient lancé des appels contre l'élection de l'Assemblée constituante voulue par le président Nicolas Maduro.



Allemagne



Le bloc conservateur d'Angela Merkel (CDU-CSU) maintient une large avance sur le Parti social-démocrate (SPD) en vue des élections législatives allemandes du 24 septembre, selon un sondage de l'institut Emnid publié samedi.

La CDU-CSU y rassemble 38% des intentions de vote, contre 23% pour le SPD, un écart en hausse d'un point par rapport à la précédente enquête il y a une semaine en raison du recul des sociaux-démocrates.

Die Linke (La Gauche) est créditée de 10% (+1 point) tandis les Verts restent stables, à 8% des intentions de vote.

Le parti europhobe et anti-immigration AfD (Alternative pour l'Allemagne) perd un point, à 8%, tandis que le parti libéral FDP se maintient à 8%.