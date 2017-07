Indonésie



Au moins huit personnes parmi lesquelles un bébé ont péri mardi dans le naufrage d'un bateau au large de l'île de Bornéo, et une dizaine sont portées disparues, ont indiqué les autorités indonésiennes. Le hors-bord transportait au moins 40 personnes quand il a quitté Tarakan, ville dans le nord de Kalimantan, partie indonésienne de l'île de Bornéo, pour rejoindre Tanjung Selor, dans la même province. Soudain, il a chaviré pour une raison indéterminée, selon les autorités.

Les corps de sept personnes et d'un bébé de deux ans ont été repêchés, tandis que 22 personnes ont été secourues, a précisé un porte-parole de l'agence indonésienne de recherche et de secours, Octavianto, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens.

"Le bateau était en mer depuis seulement 10 minutes quand il a été percuté par une vague. Il a commencé à se pencher et a chaviré, pas très loin du port", a déclaré à l'AFP le porte-parole.



Suisse



Un marginal de 51 ans, sans domicile, a attaqué lundi à la tronçonneuse des employés d'une compagnie d'assurance maladie à Schaffhouse (nord de la Suisse) et fait cinq blessés, avant de prendre la fuite malgré un important dispositif policier.

L'attaque, qui n'a aucun lien avec le terrorisme selon la police, s'est produite dans un immeuble de bureaux de la vieille ville.

Franz Wrousis, 51 ans, a fait irruption dans les locaux d'une compagnie d'assurance maladie et a blessé grièvement un employé et plus légèrement un deuxième, a indiqué la police. Trois autres personnes ont été blessées par l'agresseur qui a ensuite pris la fuite à bord de sa voiture.

L'alerte a été déclenchée à 10h39 (08h39 GMT) et la police a immédiatement bouclé une partie de la vieille ville, en ordonnant aux habitants de rester chez eux et aux magasins de fermer leurs portes.

Mais l'agresseur a réussi à passer à travers les mailles du filet, malgré la mobilisation d'une centaine de policiers.