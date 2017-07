Amnesty



Amnesty International a vivement protesté mardi après l'annonce du maintien en détention provisoire de sa directrice pour la Turquie et de cinq autres militants des droits de l'Homme, évoquant une décision politiquement motivée.

La directrice d'AI pour la Turquie, Idil Eser, fait partie d'un groupe de dix militants, parmi lesquels figurent un Allemand et un Suédois, arrêtés le 5 juillet dans le cadre de la répression menée en Turquie depuis le coup d'Etat manqué de juillet 2016. Ils ont été interpellés alors qu'ils participaient à un atelier sur la sécurité numérique et la gestion de l'information dans un hôtel près d'Istanbul.

Le ministère public avait requis lundi leur maintien en détention dans l'attente de leur procès. Ils doivent être jugés pour appartenance à une organisation terroriste.



Séisme



Un séisme de magnitude 7,7 a été enregistré au large de la côte est de la Russie dans la nuit de lundi à mardi, selon l'institut géologique américain USGS, poussant les autorités à déclarer brièvement une alerte au tsunami dans certaines régions du Pacifique, toutefois rapidement levée.

Le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique avait dans un premier temps averti que des vagues d'un maximum de 0,3 mètre au-dessus du niveau de la marée haute risquaient de menacer les côtes de la région placée en alerte, allant de la Russie à Hawaï.

Mais il a rapidement levé l'alerte, précisant ne pas prévoir de "tsunami destructeur dans le Pacifique" et soulignant qu'Hawaï, un Etat américain, n'était pas menacé.

"Des variations mineures du niveau de la mer pourraient survenir dans certaines zones côtières au cours des prochaines heures", a-t-il toutefois prévenu.