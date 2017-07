Hommage



Responsables politiques et médias en Iran ont salué la mémoire de Maryam Mirzakhani, première femme "Nobel" de mathématiques décédée samedi aux Etats-Unis.

La plupart des journaux ont publié en Une de grandes photos, y compris sans voile, pour saluer la mémoire de cette mathématicienne morte d'un cancer à l'âge de 40 ans.

"La génie de la mathématique a cédé devant la puissance de la mort", titre en Une le quotidien conservateur Hamshahri qui publie une photo de la mathématicienne non voilée. C'est aussi le cas du quotidien économique Donaye Eghtessad qui titre: "Départ final de la reine des mathématiques".

Le président Hassan Rohani avait publié dès hier une photo non voilée de la mathématicienne sur son compte Instagram en déplorant sa "triste disparition".

Maryam Mirzakhani, née en 1977, avait obtenu en août 2014 la médaille Fields, considérée comme le "prix Nobel" de la discipline.



Atterrissage



Deux avions de chasse allemands ont dû décoller dans la nuit de samedi à dimanche pour accompagner un avion de ligne sud-coréen avec lequel la communication avait été perdue et l'ont contraint à atterrir à Stuttgart, selon les autorités locales.

L'appareil de Korean Air, transportant 200 personnes, était en route depuis Séoul pour Zürich en Suisse lorsque le canal de communication avec les contrôleurs aériens a été subitement perdu au-dessus du sud-ouest de l'Allemagne.

L'armée de l'air a alors fait décoller deux de ses chasseurs "intercepteurs" pour rejoindre l'appareil près de Stuttgart, conformément à la procédure prévue en pareil cas, provoquant un grand bruit en pleine nuit au-dessus de la ville car ils ont franchi le mur du son.

Les chasseurs ont fait atterrir l'avion sans incident à Stuttgart, a indiqué une porte-parole de l'aéroport de la ville à l'agence DPA.