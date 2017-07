Libye



Quatre personnes ont été tuées dont au moins deux civils lors de combats dimanche et lundi entre des groupes rivaux à l'est de Tripoli, selon le ministère libyen de la Santé.

Selon un bilan publié dans la nuit de lundi à mardi sur sa page Facebook, le ministère a indiqué que quatre personnes, dont deux travailleurs étrangers avaient été tuées et 21 autres blessées dans des affrontements ayant eu lieu dimanche et lundi à Garabulli, à 60 km à l'est de la capitale.

La nationalité des deux étrangers n'a pas été précisée.

Ces affrontements ont éclaté dimanche soir à Garabulli entre des forces loyales au gouvernement d'union nationale (GNA) et des groupes rivaux liés à un ancien gouvernement. D'après des témoins, les combats se sont poursuivis mardi à l'aube.

Le GNA avait mis en garde vendredi des groupes qu'il a qualifiés de "hors la loi", contre toute avancée vers la capitale, ajoutant avoir donné des ordres à ses forces pour repousser toute attaque sur Tripoli.



Mississippi



Seize personnes sont décédées lundi dans le crash d'un avion militaire dans l'Etat du Mississippi (sud des Etats-Unis), ont annoncé des médias américains.

Le corps des Marines a confirmé qu'un "accident" impliquant un appareil de type KC-130 (ravitaillement en carburant et transport de troupes) avait eu lieu dans la soirée, sans fournir plus de précisions.

Toutes les victimes étaient à bord de l'appareil des Marines et il n'y a aucun survivant, a déclaré Fred Randle, en charge des gestions de crise dans le comté de Leflore, à la chaîne de télévision CNN.

L'accident a eu lieu vers 16H00 locales (21H00 GMT), et les pompiers ont dû intervenir pour éteindre l'incendie, selon le journal local Clarion-Ledger.

L'avion s'est écrasé dans un champ de soja, précise le journal, qui publie des photos montrant un épais panache de fumée s'élevant d'un champ et des équipes de secours. Le FBI (police fédérale) s'est rendu sur place, de même que les services de secours et de police locaux.