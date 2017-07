Inondations



Plus d'une soixantaine de personnes ont perdu la vie dans des inondations et des glissements de terrain depuis fin juin dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine, ont annoncé lundi les autorités locales.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues depuis deux semaines ont également entraîné le déplacement de 1,6 million d'habitants de cette province, qui compte autant d'habitants que la France.

Au moins 63 personnes ont été tuées par des glissements de terrain, des débris ou des effondrements d'habitations, a déclaré Tang Biyu, directeur adjoint du service des affaires civiles du Hunan. Vingt autres habitants sont portés disparus.

Quelque 53.000 logements se sont effondrés tandis que près de 350.000 autres ont été gravement ou partiellement endommagés après 11 jours consécutifs de pluie, a-t-il précisé, avant d'évaluer les dégâts à 4,9 milliards d'euros.

D'autres régions de Chine ont été frappées par des inondations ces dernières semaines.



Attaque



Un policier et deux civils ont été blessés par balle dans trois incidents armés distincts dans l'est de l'Arabie saoudite, où se concentre la minorité chiite, a annoncé lundi la police saoudienne.

Le policier a été blessé par des tirs alors qu'il circulait dimanche en fin de journée dans une zone rurale de la région de Qatif, a déclaré un porte-parole de la police de la province orientale.

En outre, deux hommes, dont l'identité n'a pas été donnée, ont été hospitalisés après avoir été dimanche la cible de tirs de "source inconnue" à un intervalle d'une heure à Awamiya, une localité de la région de Qatif, a ajouté le porte-parole, cité par l'agence officielle Spa.

Les actes de violences se sont multipliés ces derniers jours dans la région de Qatif où deux policiers ont été blessés samedi dans une attaque contre leur patrouille. Une précédente attaque jeudi à Qatif a fait un mort et six blessés parmi les membres d'une patrouille de la police.