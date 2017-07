Restrictions



Les autorités américaines ont levé mercredi l'interdiction des ordinateurs en cabine à bord des avions assurant des vols entre la Turquie et les Etats-Unis, rapporte l'agence de presse Dogan.

La même mesure avait été prise dimanche pour les vols entre Abou Dhabi et les Etats-Unis. "L'interdiction (d'emporter) des appareils électroniques a été levée avec effet immédiat pour les vols à destination des Etats-Unis", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la compagnie.

Les Etats-Unis ont interdit le 25 mars dernier les ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les vols en provenance de dix aéroports dans huit pays - Arabie saoudite, Egypte, Emirats arabes unis, Jordanie, Koweït, Maroc, Qatar et Turquie -, redoutant que ces appareils ne soient utilisés pour dissimuler des explosifs.

Dans la foulée, le Royaume-Uni avait annoncé une interdiction quasi-similaire affectant la Turquie et cinq pays arabes - Liban, Jordanie, Egypte, Tunisie et Arabie saoudite.



Cyberattaque



La police ukrainienne a empêché le déclenchement d'une nouvelle cyberattaque en Ukraine, une semaine après celle qui s'est répandue dans une soixantaine de pays et dont Kiev impute la responsabilité aux services de sécurité russes.

Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Arsen Avakov, a déclaré mercredi que la dernière cyberattaque en date "avait manifestement ses racines dans la Fédération de Russie".

Elle a été lancée mardi à 13h40, heure de Kiev (10h40 GMT), et était censée prendre toute son ampleur à 16h00 (13h00 GMT), a dit le ministre sur Facebook.

Les services de renseignement ukrainiens et des sociétés de sécurité informatique estiment que certaines des infections causées par le virus informatique détecté la semaine dernière provenaient d'une actualisation de logiciels de la compagnie ukrainienne M.E.Doc, ce que l'entreprise dément.