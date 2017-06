Simone Veil



L’ancienne ministre et académicienne française Simone Veil est décédée vendredi matin à l’âge de 89 ans, rapportent les médias français.

Cette figure incontournable de la vie politique française a été plusieurs fois ministre et avait notamment occupé le portefeuille de la Santé sous le mandat de l’ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Ce poste de ministre de la Santé lui permettra d'entrer dans l'Histoire grâce à son combat pour la légalisation de l'avortement.

Simone Veil a occupé aussi le poste de présidente du Parlement européen de 1979 à 1982. Elle était également secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), membre du Conseil constitutionnel et faisait partie de l'Académie française.

En 2014, Simone Veil avait été désignée personnalité âgée préférée des Français, devant les acteurs Michel Galabru et Jean-Paul Belmondo.



Etats-Unis



Qui sera admis, qui sera refoulé ? Les nouvelles restrictions d'entrée aux Etats-Unis prévues par le décret anti-immigration de Donald Trump sont entrées en vigueur jeudi soir, les voyageurs des pays concernés et les associations de réfugiés s'inquiétant d'un risque d'arbitraire.

Après cinq mois de contentieux devant les tribunaux, de nombreuses questions restaient en suspens sur la plus controversée des mesures du président républicain, réinstaurée partiellement lundi par la Cour suprême à Washington.

Le décret a officiellement pris effet jeudi à 20H00 (heure de Washington, vendredi 00H00 GMT).

Le dispositif censé prévenir l'arrivée de "terroristes étrangers" interdit temporairement l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de six pays musulmans (Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen), ainsi qu'aux réfugiés du monde entier.