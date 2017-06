Agression



Un Canadien a poignardé mercredi un policier dans un petit aéroport du nord des Etats-Unis en criant "Allah Akbar", une agression placée par la police fédérale américaine sous enquête pour "acte de terrorisme".

Cette agression au couteau à l'aéroport de Flint, dans le Michigan, est le dernier épisode en date d'une série d'attaques visant les forces de l'ordre à travers le monde, souvent revendiquées par des sympathisants du groupe jihadiste Etat islamique (EI).

L'assaillant de Flint ne s'est pas publiquement revendiqué comme un "soldat du califat", mais "a fait référence aux tueries en Syrie, en Irak et en Afghanistan", a précisé la justice américaine dans un communiqué.

Le suspect, Amor Ftouhi, est un Canadien de 49 ans habitant à Montréal (sud-est du Canada), originaire de Tunisie.

L'homme s'est montré "coopératif" et a parlé aux enquêteurs de ses motivations après son interpellation, a expliqué le responsable local du FBI, David Gelios, lors d'une conférence de presse - assez pour que la police fédérale décide d'inculper le suspect et de qualifier l'enquête "en acte de terrorisme".



Explosion



Une explosion provoquée par une grenade assourdissante s'est produite jeudi matin près d'une installation de l'Otan à Izmir, dans l'ouest de la Turquie, sans faire de victimes, ont rapporté les médias turcs.

L'explosion a eu lieu un peu avant 08H00 (05H00 GMT), a précisé l'agence progouvernementale Anadolu, selon laquelle un mur séparant le terrain de l'Otan d'un cimetière ainsi que les vitres de bâtiments avoisinants ont été endommagés.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'explosion a été provoquée par une grenade assourdissante, a ajouté Anadolu.

Un témoin cité par l'agence a affirmé que l'explosion a eu lieu juste après le passage d'un véhicule militaire.

La Turquie a été frappée ces deux dernières années par une vague d'attentats meurtriers, liés aux jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ou à la rébellion kurde.