France 2



Stéphane Villeneuve, qui réalisait un reportage en Irak pour le magazine "Envoyé Spécial" de France 2, a succombé à ses blessures après avoir été victime d'une mine dans la vieille ville de Mossoul, a annoncé mardi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

L'explosion a également tué un journaliste irakien et blessé deux autres journalistes français.

Les journalistes effectuaient un reportage sur la bataille de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, qui oppose les troupes irakiennes aux djihadistes du groupe Etat islamique (EI), pour le magazine "Envoyé Spécial" de France 2.

"Nous présentons nos condoléances à la famille (de Stéphane Villeneuve), dont nous partageons la douleur. Nous assurons les équipes de France Télévisions et de la société #5bis Productions, pour laquelle il travaillait, de notre profonde solidarité", ajoute le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.



Enlèvement



Deux journalistes néerlandais ont été enlevés lundi par des inconnus alors qu'ils travaillaient dans une région de Colombie où la guérilla de l'ELN et d'autres groupes armés sont actifs, a annoncé la police.

Selon un communiqué de la police colombienne, "le journaliste Derk Johannes Bolt, 62 ans, et son cameraman, Eugenio Ernest Marie Follender, 58 ans, tous deux de nationalité néerlandaise, ont été enlevés ce (lundi) matin" près de la localité d'El Tarra, dans le département de Norte de Santander, situé dans le nord-est de la Colombie.

Une porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères a confirmé l'enlèvement des journalistes, précisant qu'ils travaillaient pour Spoorloos, un programme sur la chaîne Kro-Ncrv régulièrement présenté par Derk Bolt, qui tente d'aider des Néerlandais à retrouver leurs proches biologiques à travers le monde.

"Le ministère accorde à ce cas la plus haute importance, mais il n'est pas dans l'intérêt des parties concernées de communiquer sur cette affaire", a ajouté la porte-parole.