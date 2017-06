Turquie



Des troupes turques se trouvent au Qatar où elles participent à des exercices conjoints, a annoncé lundi le ministère qatari de la Défense à un moment de forte tension dans le Golfe.

Le lancement des manoeuvres a eu lieu dimanche dans le camp militaire Tarek ben Zyad à Doha, a précisé le ministère dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle qatarie QNA.

"L'exercice vise à augmenter le degré de préparation des troupes turques et qataries, à élaborer des plans conjoints de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme ainsi que des plans de maintien de la paix avant et après des opérations militaires", a ajouté le ministère.

L'exercice était prévu de "longue date", a-t-il tenu à souligner mais il se déroule sur fond de crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins arabes.

La Turquie, qui entretient des rapports privilégiés avec Doha, a entrepris une médiation pour résoudre la dispute.



Nigeria



Douze personnes ont été tuées et 11 autres ont été blessées dimanche dans des attentats suicides commis par cinq femmes, a annoncé lundi la police de l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria.

Le porte-parole a précisé que les attaques ont été commises aux alentours de 20h30 (19h30 GMT), à Kofa, une localité située à huit kilomètres environ de Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno.

Maiduguri est l'épicentre de la lutte menée depuis huit ans contre le groupe islamiste.

Les violences imputées à Boko Haram ont fait 20.000 morts et 2,7 millions de déplacés au Nigeria en majorité, mais aussi au Cameroun, au Niger et au Tchad voisins.