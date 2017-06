Arabie saoudite



Un policier saoudien a été blessé par balle dans une ville de l'est d'Arabie saoudite, où se concentre la minorité chiite, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur.

C'est le dernier incident armé dans la région de Qatif, où se sont multipliés les actes de violences depuis le mois dernier.

Le policier a été la cible de tirs d'"une source inconnue" tard mardi soir alors qu'il patrouillait à Qatif, a indiqué le ministère dans un communiqué, ajoutant qu'il avait été hospitalisé et que son état était "stable". Le 1er juin, une voiture avait explosé dans une rue de Qatif, tuant ses deux occupants que le ministère a ensuite identifiés comme des suspects recherchés pour des meurtres de policiers.

L'un avait été impliqué, selon le ministère, dans le meurtre, en l'espace de deux ans, de 10 membres des forces de l'ordre dans les régions de Qatif et de Dammam (est) et le deuxième dans deux meurtres. Sans préciser la nature de l'explosion qui avait coûté la vie aux deux suspects, le ministère avait affirmé que leur véhicule contenait des armes et des produits explosifs. L'est de l'Arabie saoudite est secoué par des violences attribuées par les autorités à des "éléments terroristes" ou des trafiquants de drogue.



Lesotho



L’épouse du nouveau premier ministre du Lesotho Thomas Thabane a été tuée par balles mercredi soir à la veille de l’investiture de son mari à la tête du gouvernement.

L’incident a suscité des craintes d’une nouvelle vague de violence politique dans ce petit royaume enclavé dans la partie orientale de l’Afrique du Sud.

Selon la police du Lesotho, la victime a été tuée alors qu’elle circulait en voiture dans le village de Masana, près de la capitale Maseru. L’identité de l’auteur du crime n’a pas été révélée.

Thomas Thabane doit être investi vendredi à Maseru à la tête d’un gouvernement de coalition. Son parti, la Convention des Basotho (ABC), a remporté les élections législatives tenues le 3 juin, gagnant 48 des 120 sièges du parlement.