Séisme



Un séisme de magnitude 6,6 a frappé tôt mercredi l'ouest du Guatemala, près de la frontière avec le Mexique, ressenti jusque dans la capitale et faisant au moins un blessé selon les premières informations, ont indiqué des responsables.

Aucune alerte au tsunami n'a été émise dans un premier temps.

La secousse a été observée à 01h29 locale (07h29 GMT) et son épicentre se situait à environ 156 km à l'ouest de Guatemala City, dans le département de San Marcos, a indiqué l'Institut de sismologie du Guatemala selon lequel la magnitude était de 6,6.

Selon l'Institut américain d'études géologiques (USGS), la secousse était d'une magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter.

La secousse a été ressentie dans plusieurs régions, dont la capitale, selon les autorités.

En 2012 et 2014, le département de San Marcos a été touché par deux tremblements de terre qui ont fait des dizaines de morts et provoqué de très importantes pertes économiques.



Interpellation



Un proche de l'ex-président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, Moncef El Materi, recherché par la justice de son pays, a été interpellé dans le sud-est de la France, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Moncef El Materi -- père de Sakher, 35 ans, qualifié de "gendre préféré" de l'ex-président Ben Ali et de son épouse Leila Trabelsi -- a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une éventuelle extradition, selon la même source.

Il a été arrêté le 10 juin, lors d'un contrôle à la descente d'un paquebot de croisière faisant escale au port de Marseille, en vertu d'un mandat d'arrêt international émis le 28 septembre 2011, après la chute de Ben Ali, par un juge d'instruction de Tunis, a-t-on ajouté.

Un juge de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ville proche de Marseille, l'a placé sous contrôle judiciaire. La justice tunisienne doit ensuite transmettre un dossier à la Cour, en vue d'une éventuelle extradition. Aucune date d'audience n'a pour l'heure été fixée.