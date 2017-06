Norvège



Le gouvernement norvégien a présenté lundi un projet de loi visant à interdire le port du voile intégral dans l'enseignement national, de la crèche à l'université, jugeant que cet habit entravait la communication.

L'interdiction, promise l'an dernier par la coalition au pouvoir --conservateurs et droite anti-immigration--, vise les niqabs et les burqas ainsi que les cagoules et les masques.

"Nous ne voulons pas de vêtements recouvrant le visage dans les crèches, écoles et universités", a expliqué le ministre de l'Education et de la Recherche, Torbjørn Røe Isaksen. "Ces vêtements empêchent une bonne communication, déterminante pour que les élèves et les étudiants puissent bien apprendre", a-t-il dit dans un communiqué.

Le projet de loi, qui va faire l'objet d'une consultation auprès des instances concernées jusqu'à septembre, ne prévoit pas à ce stade de sanctions éventuelles.



Arabie Saoudite



Un haut responsable de la police a été tué par l'explosion d'un engin artisanal dans une localité chiite de l'est de l'Arabie Saoudite où les violences se sont intensifiées ces dernières semaines, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur.

Le commandant Tariq al-Alaqi est décédé et deux autres policiers ont été blessés dans l'explosion dimanche soir à Awamiya, a précisé le ministère.

Ils patrouillaient dans le secteur d'Almosara où des troubles sont régulièrement signalés autour d'un projet de développement dans un vieux quartier.

Alaqi est la quatrième personne à être tuée dans des violences depuis mai.

Le ministère de l'Intérieur assure que des criminels impliqués dans le trafic de drogue sont dernière ces incidents.

Le mois dernier, des hommes armés ont tué deux civils et un policier a trouvé la mort dans une attaque au lance-grenade dans la même zone.