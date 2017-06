Iran



Les autorités iraniennes ont arrêté près de 50 personnes en lien avec le double attentat de Téhéran qui a fait 17 morts mercredi, et elles ont annoncé que des opérations étaient en cours pour éliminer d'autres "cellules terroristes".

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué les attaques suicide et les fusillades de mercredi au Parlement iranien et au mausolée de l'imam Khomeini.

Le ministre chargé des services de renseignement, Mahmoud Alavi, a déclaré samedi soir que 43 suspects avaient été appréhendés et que des opérations étaient engagées contre d'autres "cellules terroristes". Dimanche, le chef des services de justice de la province de Kordestan, dans l'Ouest, a fait état de six autres arrestations.

Les autorités ont annoncé que les forces de sécurité avaient tué samedi le cerveau des attaques de Téhéran.



Allemagne



Trois hommes ont été arrêtés samedi soir à Cologne, en Allemagne, à bord d'un avion de la compagnie easyJet qui y a fait un atterrissage imprévu au cours d'un trajet Ljubljana-Londres, a annoncé la police de la ville allemande dans un communiqué.

L'avion s'est posé à Cologne en raison d'une conversation sur "des sujets terroristes" signalée entre les trois hommes, a précisé la police. Ils n'ont pas été identifiés dans l'immédiat.

Des vérifications ont été faites sur l'Airbus A319 et les 151 passagers à bord ont été évacués par les toboggans d'évacuation et interrogés par la police, a précisé l'aéroport de Cologne dans un communiqué publié sur son site.

Six avions ont été déviés vers d'autres aéroports en raison de l'enquête, a ajouté l'aéroport, et le trafic aérien a été perturbé pendant plusieurs heures.