RDC



Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a indiqué mardi attendre d'ici deux jours des engagements de la République démocratique du Congo sur des investigations sur les violences meurtrières commises dans la province du Kasaï, brandissant la menace d'une enquête internationale.

"A moins que je reçoive d'ici le 8 juin des réponses appropriées du gouvernement concernant une enquête conjointe, j'insisterai sur la création d'un mécanisme d'enquête international pour le Kasaï", a déclaré le Haut-Commissaire, Zeid Ra'ad Al Hussein.

M. Zeid, qui réclame depuis mars la création d'une commission d'enquête du Conseil sur les violences en RDC après la découverte notamment de charniers, s'exprimait à l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'Homme à Genève (du 6 au 23 juin).

A l'issue de chaque session du Conseil, ses 47 Etats membres du Conseil peuvent en effet décider, à travers l'adoption de résolutions, de créer des enquêtes internationales, comme il en existe pour la Syrie.



Tunisie



La police italienne a annoncé mardi un coup de filet contre un réseau organisant entre la Tunisie et la Sicile un trafic lucratif de cigarettes et de clandestins et qui s'apprêtait à faire passer des personnes avec de possibles liens jihadistes.

Cette opération baptisée "Poisson scorpion" visait 15 Tunisiens et Italiens contre lesquels des mandats d'arrêt avaient été émis. La police a aussi saisi des voitures et des vedettes rapides et mené des perquisitions dans plusieurs régions italiennes, selon un communiqué.

Le réseau avait recruté des passeurs équipés de vedettes rapides capables d'effectuer en 4 heures la traversée entre le nord-est de la Tunisie et la région de Trapani, dans l'ouest de la Sicile.

A chaque trajet, ces vedettes étaient chargées de cigarettes de contrebande et d'une quinzaine de migrants, déposés sur une plage sicilienne et accueillis par des complices avec des vêtements secs.