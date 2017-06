Australie



Un homme qui avait pris une femme en otage dans un appartement de la banlieue de Melbourne a été abattu lundi par les policiers qui ont retrouvé le corps d'un autre homme dans l'entrée de l'immeuble, a indiqué la police australienne.

La femme est ressortie indemne de l'incident. Trois policiers ont été blessés en lançant un raid contre l'immeuble d'appartements-hôtel.

Les autorités cherchent à déterminer si cet incident est de nature terroriste.

Les policiers avaient été informés d'une explosion dans cet appartement de Brighton. En arrivant sur place, ils ont découvert le corps d'un homme gisant dans l'entrée de l'immeuble.

Auparavant, un autre homme a été retrouvé décédé, présentant une blessure par balle, dans l'entrée de l'immeuble".

"La police enquête pour savoir si cet incident est de nature terroriste", conclut le communiqué.



Libye



Sept migrants d'Afrique sub-saharienne ont été retrouvés morts dans un camion frigorifique abandonné près de la capitale libyenne Tripoli, a indiqué lundi à l'AFP un responsable de la lutte contre l'immigration clandestine.

"Il y avait 35 migrants clandestins à bord. Malheureusement, sept d'entre eux étaient déjà morts. Les 28 survivants ont été soignés et sont en bonne santé", a déclaré Adel Mostafa.

Selon lui, les victimes ont certainement été asphyxiées.

Le responsable a indiqué ne pas connaître les raisons qui ont poussé le passeur à abandonner son véhicule et les migrants.

Les migrants d'Afrique sub-saharienne transitent par le sud libyen dans des camions pour atteindre les côtes au nord et tenter la traversée périlleuse de la Méditerranée.

Des passeurs profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 pour envoyer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie.