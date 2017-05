Panama



L'ancien dictateur panaméen Manuel Noriega, condamné à de multiples peines de prison pour homicide, trafic de drogue et blanchiment d'argent, est mort à l'âge de 83 ans, a annoncé mardi le président du pays d'Amérique centrale, Juan Carlos Varela.

Opéré d'une tumeur au cerveau en mars dernier, il avait sombré dans le coma à la suite d'une grave hémorragie qui avait nécessité une seconde intervention chirurgicale. De source gouvernementale panaméenne, on précise que son décès a été enregistré lundi soir vers 23h00 heure locale.

Sur Twitter, le président Varela ajoute que sa mort clôt un chapitre de l'histoire du Panama, que Manuel Noriega avait dirigé de 1983 à 1989 avant d'être renversé par l'armée des Etats-Unis.

En février 1988, la justice des Etats-Unis l'inculpe pour trafic de cocaïne et blanchiment d'argent.

En décembre 1989, le président américain George H. Bush ordonne l'invasion du Panama. L'opération Juste Cause à laquelle participent 28.000 soldats met fin en quelques jours à son régime brutal, gangrené par le trafic de drogue.



Bangladesh



Le cyclone Mora frappait mardi le Bangladesh, avec des vents jusqu'à 135km/h, endommageant des milliers d'habitations et forçant l'évacuation de 450.000 personnes de villages côtiers.

Le cyclone a touché terre dans le sud-est du pays entre les villes de Chittagong et Cox's Bazar à 06H00 locales (00H00 GMT), a annoncé le département météorologique dans un bulletin.

Aucune victime n'était signalée dans l'immédiat mais les autorités ont fait état de dégâts sur des logements.

Le gouvernement a mis à l'abri 450.000 habitants de la région après avoir émis une alerte météorologique de niveau maximum.

Il comptait déplacer un million de personnes mais a revu son plan à la baisse, la tempête étant moins forte que prévu.

"Ils ont été évacués dans au moins 400 abris anticyclones, écoles et administrations des régions côtières", a déclaré Golam Mostofa, le haut responsable coordonnant l'évacuation.