Yémen



Deux vidéastes freelance yéménites ont été tués vendredi près de la ville de Taëz, dans le sud ouest du Yémen, dans un bombardement attribué aux rebelles chiites Houthis, ont indiqué des responsables des services de sécurité loyalistes.

Takieddine Houtheïfi et Wael al-Abassi ont été mortellement touchés par un obus alors qu'ils tentaient de filmer des échanges de tirs entre rebelles et forces gouvernementales, à la sortie est de Taëz, ont précisé ces responsables.

Deux de leurs collègues, Walid Qodsi et Salaheddine Wahbani, ont été blessés, selon les mêmes sources.

Ces quatre personnes font partie des nombreux jeunes yéménites vivant dans la partie de Taëz assiégée par les rebelles et leurs alliés, les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, et qui filment les combats pour proposer des images aux chaînes de télévision arabes.



Côte d’Ivoire



Au moins sept personnes sont mortes entre mercredi et jeudi par des effondrements de murs provoqués par des pluies diluviennes dans des bidonvilles à Abidjan, ont indiqué vendredi les sapeurs pompiers.

"Le 24 mai 2017, à Angré (un secteur du quartier chic de Cocody), deux personnes sont mortes suite à l'effondrement d'un mur", sur des habitations précaires et "jeudi, ce sont cinq personnes qui ont été tuées suite à l'effondrement d'un mur", a déclaré à l'AFP le commandant des sapeurs pompiers. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis mercredi ont provoqué des inondations et de nombreux dégâts dans plusieurs quartiers résidentiels à Abidjan. Plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées de leurs maisons, selon la même source.

Les pluies diluviennes provoquent régulièrement des pertes humaines à Abidjan: en 2016, elles ont coûté la vie à 16 personnes et en 2014, trente-neuf personnes y ont péri.