Immigration



Un groupe de 43 candidats à l’immigration clandestine a été secouru en pleine mer, jeudi, par la garde-côtière turque alors que leur embarcation était en difficulté, selon les autorités turques.

Ces migrants illégaux, qui tentaient de rejoindre les îles grecques situées en face des côtes de la province turque d’Izmir (Ouest), ont lancé un appel de détresse alors que leur canot pneumatique commençait à couler.

Ce groupe était composé de candidats à l’immigration clandestine originaire de Syrie et d’Afghanistan dont quatre enfants, selon la même source.

En mars dernier, au moins 11 migrants clandestins avaient péri noyés suite au naufrage de leur embarcation au large d’Aydin (ouest de la Turquie) en mer Egée.

Plus d’un million de réfugiés et migrants illégaux ont rejoint, en 2015, la Grèce en provenance de Turquie avant la conclusion en mars 2016 d’un accord entre Bruxelles et Ankara pour endiguer le flux migratoire et mettre fin au trafic d’êtres humains.



Sanctions



Les Etats-Unis ont porté un rude coup au camp du président Nicolas Maduro en plaçant sur leur liste noire financière huit membres de la Cour suprême vénézuélienne, accusés d'avoir aggravé la crise politique du pays en affaiblissant l'autorité du Parlement.

Ces juges ont "exacerbé la situation en interférant constamment avec la branche du pouvoir législatif", a déclaré jeudi le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, cité dans un communiqué.

Aux termes des sanctions, les huit juges, dont le président de la Cour suprême du Venezuela, voient leurs éventuels actifs aux Etats-Unis gelés et ils ne peuvent entrer en relation d'affaires avec des Américains.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs qualifié jeudi de "honte pour l'humanité" la crise politique au Venezuela, affirmant que le pays n'avait pas connu pareille situation depuis plusieurs "décennies".