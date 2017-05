Vénézuéla



Le président vénézuélien Nicolas Maduro a commencé à envoyer 2.600 militaires dans l'Etat de Tachira (ouest), après des pillages et des attaques, alors qu'il est confronté depuis début avril à une vague de manifestations ayant fait un 43e mort.

"J'ai ordonné le transfert de 2.000 soldats et 600 agents des opérations spéciales", a déclaré mercredi le ministre de la Défense Vladimir Padrino Lopez à la télévision d'Etat VTV, précisant agir à la demande du président socialiste.

Les militaires ont commencé à arriver à Tachira dans la nuit de mercredi à jeudi.

La veille, le chef de l'Etat avait une nouvelle fois prolongé l'état d'urgence économique, en vigueur depuis janvier 2016, qui lui permet de restreindre les "garanties" constitutionnelles et de prendre des mesures spéciales d'"ordre social, économique, politique et juridique".

Dans la nuit de mardi et mercredi, des dizaines de commerces ont été saccagés et deux commissariats incendiés à Tachira. M. Maduro a accusé mercredi des "paramilitaires" d'avoir voulu attaquer une unité militaire dans la ville de La Grita (ouest).



Philippines



Les Philippines n'accepteront plus les aides financières européennes, a annoncé jeudi la délégation européenne à Manille, sur fond de tensions au sujet de la violente "guerre contre la drogue" du président philippin Rodrigo Duterte.

"Le gouvernement philippin nous a informés qu'il n'accepterait plus les aides européennes", a annoncé dans un bref communiqué la délégation européenne.

Cette décision affectera des aides se chiffrant à 250 millions d'euros, a annoncé l'ambassadeur européen aux Philippines, Franz Jessen, sans donner davantage de précision sur ce montant.

M. Duterte, 72 ans, est plusieurs fois monté au créneau pour dénoncer les députés européens et responsables de l'UE émettant des critiques contre sa campagne contre les stupéfiants, qui s'est soldée par la mort de milliers de personnes.