Côte d’Ivoire



Des milliers de soldats ivoiriens impliqués dans une mutinerie en janvier ont accepté de renoncer à leurs revendications sur le versement de primes, a annoncé un porte-parole du groupe.

Cet accord, s'il est respecté, est susceptible de relâcher la pression sur les caisses de l'Etat ivoirien, entamées par le fort déclin des prix du cacao et de précédents versements faits aux mutins.

Certains soldats ont toutefois dénoncé l'accord, disant qu'ils n'en avaient pas été informés à l'avance. A Bouaké, la deuxième ville du pays, des soldats ont tiré en l'air vendredi en signe de protestation.

Lors d'un entretien avec le président Alassane Ouattara, jeudi soir au palais présidentiel d'Abidjan, le représentant du groupe de mutins, présenté comme le sergent Fofana, a présenté des excuses en leur nom.

Il a remercié le président pour les précédentes primes concédées et pour sa promesse d'améliorer les conditions de vie des soldats.



Irak



Trois fosses communes contenant des corps de civils et de soldats ont été découvertes dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, a annoncé jeudi la police locale.

Les autorités n'étaient pas en mesure de donner le nombre exact de corps retrouvés, se contentant d'affirmer que les fosses contenaient à elles trois plusieurs dizaines de cadavres.

"Des échantillons ont été prélevés et il a été confirmé que les corps sont ceux de civils et de soldats", a précisé un officier de police, assurant que les victimes avaient été exécutées par le groupe Etat islamique (EI).

Une des fosses communes a été découverte dans la région de Saqlawiyah, au nord de la ville de Fallouja, une autre dans la région de Karma, à l'est de Fallouja, et la troisième dans le centre de Ramadi, la capitale de la province d'Al-Anbar.