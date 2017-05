Fusillade



Un homme a ouvert le feu mercredi sur un campus universitaire d'Irving, au Texas, tuant une personne avant de retourner l'arme contre lui, a indiqué la police locale.

La fusillade s'est déroulée vers 11h30 heure locale (16h30 GMT) à l'Université de North Lake College, en banlieue de Dallas, provoquant la fermeture du campus et l'évacuation des étudiants. Le tireur a été retrouvé mort une heure plus tard, dans l'un des bâtiments.

"Nous avons ce qui semble être une victime décédée et le tireur s'est suicidé", a indiqué la police d'Irving sur son compte Twitter.

Elle n'a pas donné de détails supplémentaires, mais des médias locaux affirment que la victime, une femme, a été retrouvée au côté du tireur, sans préciser si les deux personnes se connaissaient.



Condamnation



La Cour d'appel de Pointe-Noire, deuxième ville du sud du Congo, a confirmé mercredi la condamnation à 30 ans de travaux forcés de l'opposant Modeste Boukadia, 62 ans, jugé en première instance en 2014 pour "atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat", a annoncé son avocat.

"Ils l'ont condamné à 30 ans de travaux forcés. C'est donc le jugement de la première instance qui a été simplement confirmé", a déclaré à l'AFP Me Magloire Senga.

"C'est du n'importe quoi parce que cette décision ne reflète pas les débats. On a l'impression qu'elle a été parachutée d'ailleurs", a-t-il ajouté, indiquant être "bien déçu" au terme d'une audience publique qui a duré plus de 11 heures.

Résidant en France, Modeste Boukadia a été condamné par contumace à 30 ans de travaux forcés en avril 2014.

Les autorités congolaises l'accusent notamment d'avoir voulu "organiser un référendum d'auto-détermination de l'Etat du sud-Congo".