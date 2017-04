Pakistan

Au moins neuf personnes, dont deux femmes et deux enfants, ont été tuées mardi dans l'explosion d'une bombe au passage d'un minibus dans le nord-ouest du Pakistan, ont indiqué des responsables locaux.

Le minibus qui transportait de nombreux passagers a heurté la bombe posée en bordure de la route près de Godar dans la zone tribale de Kurram.

"Nous avons confirmation que neuf personnes ont été tuées par l'explosion. Au moins 13 autres ont été blessées", a indiqué à l'AFP un responsable de l'administration locale, Irfan Ali.

Parmi les tués figurent un bébé et un enfant de neuf ans, selon un responsable des services médicaux du district, le Docteur Mujhid Khan.

Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat dans l'immédiat.

La zone tribale de Kurram est connue pour des heurts confessionnels récurrents entre sunnites et chiites, qui constituent environ 20% de la population pakistanaise. C'est également un fief de longue date pour les talibans et des groupes affiliés.



Procès

L'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné en 2016 à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, sera définitivement fixé sur son sort jeudi, avec l'annonce du verdict de son procès en appel tenu en janvier devant un tribunal spécial africain.

Le jugement en appel, comme celui de première instance, s'est déroulé devant les Chambres africaines extraordinaires (CAE), créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine (UA) et le Sénégal, où M. Habré s'est réfugié après avoir été renversé en décembre 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Deby Itno.

Ce procès est le premier au monde dans lequel un ancien chef d'Etat est traduit devant une juridiction d'un autre pays pour violations présumées des droits de l'Homme. Le 12 janvier, au terme de quatre jours de débats devant la chambre d'assises d'appel, le président de cette Cour, le magistrat malien Wafi Ougadèye, avait annoncé le renvoi de la décision au 27 avril.