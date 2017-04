Yémen



Cinq membres présumés d'Al-Qaïda et trois civils ont été tués dimanche dans une attaque de drone, attribuée aux Etats-Unis, dans le sud du Yémen, selon un nouveau bilan de source sécuritaire yéménite.

Dans la localité d'Al-Saïd, dans la province de Chabwa, un missile a visé un véhicule transportant cinq membres présumés d'Al-Qaïda qui ont tous été tués, a indiqué un responsable des services de sécurité.

Trois civils qui se sont portés à leur secours ont péri dans le tir d'un autre missile, a affirmé ce responsable.

Dans un premier temps, un responsable de l'administration locale, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, avait fait état de trois morts qui occupaient le véhicule. Il a affirmé que le véhicule avait été pulvérisé et les corps de ses trois occupants avaient été carbonisés.

Les attaques contre les jihadistes au Yémen se sont intensifiées depuis l'arrivée au pouvoir aux Etats-Unis de Donald Trump.



Ukraine



L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a annoncé dimanche qu'un de ses observateurs, un Américain, avait été tué dans l'explosion d'une mine au passage d'une patrouille dans l'Est de l'Ukraine, tenu par les rebelles.

C'est la première victime que déplore la mission d'observation spéciale (SMM) de l'OSCE en Ukraine depuis son déploiement il y a plus de trois ans dans cette région où elle est chargée de veiller au respect des accords de paix.

"L'explosion a provoqué la mort d'un membre de la patrouille de l'OSCE, un citoyen des Etats-Unis", a déclaré le chef adjoint de la SMM de l'OSCE en Ukraine, Alexander Hug, lors d'une conférence de presse à Kiev.

Deux autres observateurs, de nationalités allemande et tchèque, ont été blessés dans cette explosion et hospitalisés, a-t-il précisé. Leurs noms seront dévoilés une fois que leurs familles auront été informées, selon l'OSCE.