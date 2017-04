Egypte



Un policier a été tué et trois autres ont été blessés mardi en Egypte dans une attaque visant un point de contrôle près du monastère de Sainte Catherine dans le sud de la péninsule du Sinaï, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

L'attaque a été revendiquée dans la nuit de mardi à mercredi par le groupe Etat islamique (EI), très actif dans le Sinaï, via son organe de propagande Amaq.

L'EI avait déjà revendiqué deux attentats suicide perpétrés le 9 avril contre des églises à Alexandrie et Tanta (nord). Ces attaques avaient fait 45 morts et des dizaines de blessés.Ces dernières violences surviennent avant la première visite du pape catholique François en Egypte, maintenue les 28 et 29 avril malgré les attaques du 9 avril.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que des hommes armés avaient "ouvert le feu (...) en direction d'un point de contrôle sur la route menant à Sainte Catherine dans le sud du Sinaï".



Californie



Un homme a ouvert le feu mardi à Fresno, au centre de la Californie, tuant trois personnes et en blessant une quatrième avant de se rendre à la police, ont indiqué les autorités.

Kori Ali Muhammad, 39 ans, connu sous le surnom "Black Jesus" (le Jésus noir), a crié "Allah Akbar" --"Allah est grand" en arabe-- pendant que la police l'arrêtait, a indiqué à l'AFP Mark Hudson, lieutenant de police de Fresno.

Le policier a précisé que cet homme noir avait écrit sur Facebook, et dit au moment de son arrestation, qu'il détestait les Blancs et le gouvernement.

Le chef de la police de Fresno Jerry Dyer a dit aux journalistes locaux lors d'un point presse en fin de journée que les enquêteurs ne pensaient pas qu'il s'agisse d'un acte de terrorisme mais d'un crime "racial".

Le père de M. Muhammad, Vincent Taylor, a par ailleurs dit au quotidien Los Angeles Times que son fils était convaincu de participer à une guerre en cours entre Blancs et Noirs et lui avait dit qu'une "bataille allait bientôt avoir lieu".

M. Muhammad était déjà recherché par les autorités avant ce drame, soupçonné d'avoir tué la semaine dernière un agent de sécurité devant un motel de cette ville située à l'ouest des Etats-Unis.