Syrie



Des bombardements d'avions semble-t-il de la coalition sous commandement américain ont fait 23 morts dans deux secteurs de la province de Daïr az Zour, dans l'est de la Syrie, rapporte mardi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Ces attaques ont eu lieu lundi, dit l'OSDH, organisation basée à Londres qui rend compte de la guerre en Syrie grâce à un réseau d'informateurs sur place. Les forces de la coalition n'ont fait aucun commentaire.

Selon l'OSDH, les bombardements ont tué trois combattants et 13 civils, dont des enfants, dans la ville d'Al Boukamal, près de la frontière irakienne. D'autres bombardements ont tué sept civils à Al Hussaïniah, plus au nord le long de l'Euphrate.

L'organisation Etat islamique occupe la majeure partie de la province de Daïr az Zour, ainsi que des parties de la capitale provinciale du même nom, où 200.000 habitants sont soumis à un siège depuis environ deux ans.



Irak



Près d'un demi-million de personnes ont dû quitter leur foyer à Mossoul depuis le début, il y a six mois, de l'offensive des forces gouvernementales pour reprendre la grande ville du nord de l'Irak au groupe Etat islamique (EI), a indiqué l'ONU lundi.

Le nombre de civils fuyant Mossoul est "ahurissant", a affirmé Lise Grande, coordinatrice humanitaire de l'ONU en Irak, dans un communiqué.

Lancée le 17 octobre, la bataille de Mossoul a permis aux troupes gouvernementales de chasser en janvier les jihadistes de la partie Est de leur dernier grand bastion irakien. Mais les combats se concentrent depuis février sur la rive ouest du fleuve Tigre, qui coupe la ville en deux.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait réclamé fin mars, lors d'une visite dans un camp de déplacés près de Mossoul, davantage de solidarité de la part de la communauté internationale, déplorant la faiblesse des ressources disponibles.