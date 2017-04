Yémen



Un tribunal dans la capitale yéménite contrôlée par les rebelles Houthis a condamné un journaliste à la peine de mort pour "espionnage" au profit de l'Arabie saoudite voisine, ont indiqué jeudi une agence rebelle et un syndidat de journalistes.

Yahya al-Jubaihi, 61 ans, a été reconnu coupable d'avoir noué "des contacts avec un Etat étranger" et d'avoir fourni à des diplomates saoudiens dans la capitale Sanaa "des informations ayant nui au Yémen militairement, politiquement et économiquement", a affirmé l'agence rebelle Saba.

Cette agence, contrôlée par les Houthis, a assuré que le journaliste touchait un salaire mensuel de 4.500 riyals saoudiens (1.125 euros) de Ryad depuis 2010.

Issus de l'importante minorité zaïdite concentrée dans le nord du Yémen, les rebelles Houthis se sont emparés de Sanaa en septembre 2014 avec l'aide d'unités militaires restées loyales à l'ex-président Ali Abdallah Saleh.



Paris



Marine Le Pen, candidate du Front national à l'élection présidentielle, a mis en cause jeudi l'extrême gauche à la suite d'une tentative d'incendie contre son QG de campagne à Paris.

Les pompiers sont intervenus dans la nuit de mercredi à jeudi au 262 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le VIIIe arrondissement, pour un feu "sans gravité, probablement d'origine criminelle", a-t-on appris de source policière.

Une inscription mentionnant le FN a été découverte à proximité, a-t-on précisé de même source.

"Je suppose qu’il s’agit là d’un acte probablement d’un groupe d’extrême gauche", a déclaré Marine Le Pen sur France 2.

"Ces groupuscules se sentent en toute impunité depuis des mois. Le gouvernement de François Hollande les laisse faire depuis des mois, alors que j’ai réclamé à plusieurs reprises la dissolution de ces groupuscules (...) extrêmement violents", a-t-elle ajouté.