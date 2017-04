Suède



Le principal suspect de l'attentat au camion bélier qui a fait quatre morts à Stockholm, un Ouzbek aux "sympathies" jihadistes, "reconnaît avoir commis un acte terroriste", a déclaré son avocat mardi devant un tribunal.

Rakhmat "Akilov reconnaît avoir commis un acte terroriste et accepte son placement en détention provisoire", a déclaré Johan Eriksson, son avocat commis d'office, lors d'une audience en présence de son client menotté qui ne s'est pas exprimé, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

L'homme est entré sous escorte dans une salle en sous-sol du tribunal de Stockholm en état de siège, gardé par de nombreux policiers lourdement armés et dont les accès avaient été fermés à la circulation, des mesures de sécurité sans précédent pour la capitale suédoise.

Le visage dissimulé sous une polaire verte, il a été enjoint par la juge Malou Lindblom de se découvrir, ce qu'il a fait. Les cheveux grisonnants, le visage fermé, il maîtrise mal le suédois et était assisté par un interprète.



Philippines



Cinq personnes, dont un policier, ont péri mardi dans des combats avec 10 membres présumés de l'organisation islamiste armée Abou Sayyaf sur l'île touristique de Bohol, dans le sud des Philippines, ont annoncé les autorités.

Cinq corps ont été récupérés sur les lieux des combats, a déclaré à la télévision ABS-CBN à Manille le porte-parole de l'armée, le général Restituto Padilla.

Au moins un policier a été tué, a annoncé dans un communiqué Dionardo Carlos, porte-parole de la police nationale.

"Les forces de sécurité rapportent que le groupe est très armé, et équipé notamment d'armes de gros calibre, mais qu'il est désormais coincé dans une zone isolée" de Bohol, a déclaré dans un communiqué le général Eduardo Ano, chef de l'état-major de l'armée philippine.

Il s'agirait de la première opération sur cette île touristique de l'organisation Abou Sayyaf, qui est une ramification extrémiste de l'insurrection séparatiste musulmane qui a fait plus de 100.000 morts depuis les années 1970 dans ce pays d'Asie du Sud-Est composé à une grande majorité de catholiques fervents.