Mali



Cinq personnes ont été tuées samedi dans le nord-ouest du Mali au cours d'une attaque armée, rapportent des médias locaux citant une source militaire.

Notre base de Gargando (localité située à 170 km de Tombouctou), a été attaquée tôt ce samedi par des terroristes", a déclaré à la presse Oumar Ag Kéling, membre du Congrès pour la justice dans l'Azawad (CJA). "Ils ont tué quatre de nos combattants, ainsi que le chef de village", a-t-il ajouté.

Une source militaire malienne a confirmé cette information, affirmant que "ce sont les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi, ndlr) qui sont les auteurs de l'attaque, parce que le CJA devenait une force incontournable dans la région".

Depuis plus d'un mois, le CJA - créé en octobre 2016 afin de revendiquer une plus grande place dans le processus de paix pour la communauté touareg des Kel Ansar, implantée dans le nord-ouest du Mali - s'oppose à l'installation à Tombouctou des autorités intérimaires prévues par l'accord de paix.



Yémen



Huit personnes ont trouvé la mort samedi au Yémen lors d'un incendie qui s'est déclaré près d'un oléoduc endommagé la veille par un acte de sabotage dans l'ouest du pays, selon un responsable.

"Plusieurs dizaines de personnes se sont rendues sur le site de l'oléoduc munies de bidons ou récipients divers pour se ravitailler en essence, déversé par le pipeline" à Hodeida, sur la mer Rouge, a indiqué ce responsable au sein du gouvernement.

L’incendie s'est déclenché quand une de ces personnes a fait usage d'un générateur électrique afin d'aspirer du carburant accumulé dans une cuvette.

"Cela a provoqué un feu qui a brûlé plusieurs des personnes qui se trouvaient sur place", a-t-il expliqué. Il a fait état de huit morts et de 13 blessés, un bilan confirmé par une source médicale à Hodeida. Une autre source médicale a fait état de neuf morts et plus de 30 blessés.