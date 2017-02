Fillon



Des policiers se sont rendus au Sénat vendredi matin pour se faire remettre des documents concernant les enfants aînés de François Fillon, a-t-on appris de source parlementaire.

Dans un communiqué, la présidence du Sénat a confirmé que Gérard Larcher avait autorisé ce vendredi "la communication des documents dont les services du Sénat disposent".

"Cette communication sera assurée par le Secrétaire général de la Questure dans les plus brefs délais", ajoute le texte.

Le Parquet national financier (PNF) a demandé aux policiers chargés d'enquêter sur les emplois présumés fictifs de Penelope Fillon d'étendre leurs investigations aux activités de Marie et Charles, qui ont tous deux été rémunérés par leur père au Sénat, comme François Fillon l'a lui-même révélé sur TF1, avait-on appris jeudi de sources proches du dossier.



Suède



Un député d'extrême droite suédois, Kent Ekeroth, a été inculpé vendredi pour coups et blessures volontaires après avoir adressé une violente gifle à un homme en novembre à l'extérieur d'une boîte de nuit de Stockholm, a annoncé le parquet.

"Le 24 novembre le député se trouvait dans la queue pour entrer dans une discothèque quand a éclaté une dispute, et l'homme politique est désormais inculpé pour avoir frappé un autre homme", a indiqué le parquet de Stockholm dans un communiqué.

Le quotidien Expressen avait publié en novembre une vidéo filmée par une caméra de vidéosurveillance montrant l'incident, où l'on voit M. Ekeroth donner brusquement une gifle à sa victime. D'après plusieurs médias, il était furieux de s'être vu refuser l'entrée.

Le jour des faits, le député avait reconnu avoir adressé ce coup. "J'ai eu le réflexe de me défendre en donnant à un agresseur une légère gifle", avait-il déclaré au quotidien Aftonbladet.