Attentat



La femme d'Omar Mateen, auteur du massacre dans une discothèque d'Orlando, en Floride, en juin dernier, était au courant du projet d'attentat de son mari et lui avait préparé une couverture, a déclaré mercredi la procureure devant le tribunal de Californie où elle comparaît.

La procureure-adjointe Sara Sweeney a demandé le maintien en détention de Noor Salman, 30 ans, qui a été arrêtée le mois dernier dans la région de San Francisco pour entrave à la justice et pour avoir aidé son mari à préparer la tuerie du Pulse.

La suspecte a reconnu qu'elle savait qu'Omar Mateen avait quitté le domicile conjugal avec une arme à feu et un sac rempli de munitions le soir où il a massacré 49 personnes.

Elle l'avait aussi incité à dire à ses parents qu'il dînait chez un ami pour qu'ils ne se doutent de rien.



Attaque



Trois Nigérians et un Camerounais figurent parmi les cinq victimes tuées au cours d'une attaque contre une équipe de l'ONU à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, a annoncé l'ONU.

La nationalité de la cinquième victime, un contractuel indépendant de l'ONU, n'a pas été communiquée.

L'attaque s'est produite mardi dans la région d'Hosere Jongbi près de Kontcha, dans le nord du Cameroun, a précisé mercredi soir le bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) dans un communiqué.

"Un groupe armé non identifié a attaqué une équipe de l'ONU, a tué cinq personnes et en a blessé plusieurs", a déclaré l'UNOWAS.

Parmi les victimes "figurent un contractuel indépendant de l'ONU, trois Nigérians et un Camerounais", selon la même source.

Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a condamné cette attaque.