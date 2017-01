Pétition



Près d'un million de personnes ont signé jusqu'à présent une pétition demandant aux autorités britanniques de retirer l'invitation qu'elles ont transmise à Donald Trump pour qu'il effectue une visite "d'Etat" à Londres et dîne avec la reine Elisabeth.

La pétition a été lancée avant même que la Première ministre britannique, Theresa May, n'adresse vendredi dernier l'invitation à une visite d'Etat au président américain, ce qui signifie qu'il sera l'invité de la reine Elisabeth. Donald Trump est censé se rendre au Royaume-Uni dans le courant de l'année.

La campagne engagée pour empêcher la visite de Trump connaît une nouvelle vigueur maintenant qu'il a pris des mesures contre le programme d'accueil des réfugiés aux Etats-Unis et interdit pour trois mois l'entrée sur le sol américain des ressortissants de sept pays à majorité musulmane. Jusqu'à présent, la pétition a recueilli 930.000 signatures.



Al Qaïda



Un drone vraisemblablement américain a tué dans le centre du Yémen deux personnes censées être des membres d'Al Qaïda, ont rapporté tôt lundi les autorités locales, quelques heures après la première opération militaire autorisée par le président Donald Trump dans ce pays. L'avion sans pilote a pris pour cible un véhicule circulant à Baihan, dans la province de Chaboua. Ses deux occupants ont été tués, ont déclaré des responsables yéménites.

Les Etats-Unis, qui considèrent la branche yéménite d'Al Qaïda comme une menace majeure à ses intérêts au Moyen-Orient, ont mené plusieurs dizaines de raids avec des drones au Yémen durant les deux mandats de Barack Obama.

Par ailleurs, un membre d'un commando américain est mort et trois autres ont été blessés tôt dimanche au cours d'une opération dans la province d'Al Baïda, dans le centre du Yémen, a annoncé le Pentagone. L'armée américaine a déclaré également qu'au moins 14 membres présumés d'Al Qaïda avaient péri au cours de cette opération.