Malaisie



Un bateau transportant 31 personnes, parmi lesquelles 28 touristes chinois, est porté disparu au nord de la partie malaisienne de l'île de Bornéo, a annoncé dimanche à l'AFP un responsable des gardes-côtes malaisiens.

"Le propriétaire du bateau a fait état samedi soir de sa disparition et nous avons lancé des recherches", a déclaré un porte-parole de l'Agence malaisienne de surveillance maritime (MMEA).

Outre les touristes, le bateau transportait un skipper et deux membres d'équipage sachant que les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes samedi.

L'embarcation avait appareillé samedi matin à destination d'une île de mer de Chine méridionale située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Kota Kinabalu, capitale de l'Etat de Sabah, qui se trouve à la pointe nord de l'île de Bornéo.



Tanzanie



Au moins 14 mineurs tanzaniens sont coincés à environ 35 mètres de profondeur depuis au moins deux jours suite à l'effondrement d'un puits d'une mine d'or artisanale de la province de Geita, dans le nord-ouest de la Tanzanie, a rapporté dimanche la presse locale.

"Les opérations de sauvetage sont en cours, nous avons l'espoir de les retrouver encore en vie", a déclaré le gouverneur de la province de Geita, Ezekiel Kyunga, cité par le journal gouvernemental Habari Leo. "Les opérations sont menées avec une extrême prudence pour éviter de provoquer d'autres éboulements qui pourraient compliquer les choses".

Les secours sont déjà parvenus à dégager le puits sur une vingtaine de mètres de profondeur, et ont fait parvenir aux sinistrés du papier et un stylo via un câble. Ces derniers ont pu renvoyer un message dans lequel ils demandaient de l'eau et de la nourriture.