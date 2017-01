Belgique



La police belge a conduit tôt mercredi des perquisitions dans huit habitations de la région de Bruxelles, dans le cadre d'une opération antiterroriste toujours en cours, a-t-on appris auprès du parquet fédéral.

Ces perquisitions ne sont pas liées aux attentats jihadistes de Paris en novembre 2015 (130 morts) ou de Bruxelles en mars 2016 (32 morts), a précisé à l'AFP un porte-parole du bureau du procureur fédéral.

Le porte-parole, qui confirmait des informations du site internet du quotidien belge La Dernière Heure, a ajouté que l'opération était toujours en cours et qu'il y aurait un nouveau communiqué aux environs de midi (11H00 GMT).

Selon le site de La Dernière Heure, les perquisitions ont été menées dans des habitations situées à Molenbeek, Schaerbeek, Anderlecht et Laeken.

Plusieurs personnes soupçonnées d'être en partance ou de retour de Syrie ont été emmenées pour audition, selon le site.



Libye



Le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) en Libye, Fayez al-Sarraj, a confirmé une rencontre prochaine au Caire avec son rival, le maréchal Khalifa Haftar, dans un entretien publié mercredi par le Corriere della Sera.

Dans ce pays plongé dans le chaos, deux autorités politiques se disputent le pouvoir: le GNA basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, et un gouvernement contrôlant l'Est libyen basé à Al-Bayda qui soutient le maréchal Haftar qui s'est récemment rapproché de la Russie.

"Je confirme, elle devrait avoir lieu bientôt, je crois avant un mois, peut-être dans les prochains jours", a répondu M. Sarraj, interrogé par le journal sur cette rencontre organisée par l'Egypte sous le patronage de la Russie.

Le chef du GNA a estimé que cette rencontre se ferait "entre quatre yeux, directement, sans médiateur", se disant "prêt à chercher avec lui une solution pour la Libye". "Ensemble nous pouvons y arriver".