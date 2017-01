Italie



Les corps de deux femmes, qui s'ajoutent aux six corps retrouvés durant la nuit, ont été extraits mardi matin de l'hôtel dévasté par une avalanche il y a six jours en Italie, annoncent les médias italiens.

Ces nouvelles découvertes portent à 14 le nombre de personnes décédées dans la catastrophe et abaisse à 15 celui des disparus parmi lesquels les secouristes espèrent toujours retrouver des survivants, outre les 11 rescapés recensés.

Parallèlement aux recherches, la justice italienne enquête sur l'historique de l'hôtel Rigopiano, situé dans les Abruzzes (centre) et l'enchaînement des événements pour savoir si la catastrophe aurait pu être évitée.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte au lendemain du drame pour déterminer si tous les risques avaient été pris en compte, dans la construction de l'hôtel comme dans le déroulement de la journée de mercredi.

Vendredi, les secouristes avaient retrouvé plusieurs survivants qui ont raconté avoir tenu 48 heures dans le noir, le froid et le silence, en mangeant de la neige pour apaiser leur soif.



Malaisie



Deux corps ont été découverts mardi sur la côte malaisienne, portant à 12 morts et environ 25 disparus le bilan du naufrage d'un bateau suspecté de transporter des immigrants indonésiens clandestins, ont annoncé les autorités malaisiennes.

Les corps ont été retrouvés sur la plage de Tanjung Leman, près de la ville de Mersing, dans le sud-est du pays, a indiqué Saiful Lizan Ibrahim, de l'Agence malaisienne de surveillance maritime (MMEA).

L'embarcation de neuf mètres, en provenance de l'île indonésienne de Batam et qui se rendait en Malaisie, a probablement chaviré parce qu'elle était surchargée et que la mer était agitée, selon l'agence.

Une quarantaine de personnes se trouvaient vraisemblablement à son bord alors que le bateau avait une capacité d'une quinzaine de personnes. Deux blessés ont été hospitalisés.