Egypte



Cinq soldats égyptiens ont été tués dans la péninsule du Sinaï (est) dimanche par des "éléments fondamentalistes", a-t-on appris lundi auprès de l'armée.

Dans un communiqué publié, l'armée égyptienne indique que "les forces armées déplorent avec tristesse et douleur les cinq martyrs tués dans le Sinaï des mains d'éléments fondamentalistes déloyaux, ennemis de la nation et de la religion".

Aucun autre détail n'a été donné par l'armée et l'attaque n'avait pas été revendiquée lundi matin.

De très nombreuses attaques visant l'armée et la police ont été commises dans le passé à Al-Arish, chef-lieu de la province du Nord-Sinaï, et ses environs et ont été régulièrement revendiqués par Province du Sinaï, la branche égyptienne du groupe extrémiste Etat islamique (EI).

Des centaines de policiers et soldats ont péri dans ces attentats, selon le gouvernement.



Turquie



Les autorités turques ont fermé deux chaînes de télévision et licencié le directeur adjoint d'un fonds public chargé d'administrer les sociétés saisies, dans le cadre de la vaste purge en cours depuis le coup d'Etat manqué de juillet dernier.

Le Journal Officiel a publié lundi quatre décrets faisant état du licenciement de 367 fonctionnaires, dont le numéro deux du fonds TMSF, Zulfukar Sukru Kanberoglu. Il a annoncé aussi la reprise de 124 autres fonctionnaires qui avaient été mis à pied.

Plus de 110.000 personnes ont été renvoyées ou suspendues de leur fonction en Turquie et 40.000 autres emprisonnées depuis le putsch manqué du 15 juillet mis par les autorités sur le compte de Fethullah Gülen, prédicateur musulman exilé aux Etats-Unis depuis 1999. Ce dernier dément être à l'origine du complot.

Samedi, la chaîne de télévision Habertürk a rapporté que des mandats d'arrêt avaient été émis contre plus de 400 personnes à travers tout le pays, notamment des militaires et des membres des forces de sécurité.