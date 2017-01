Déraillement



Au moins 36 personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées samedi soir dans le déraillement d'un train de passagers dans le sud-est de l'Inde, alourdissant encore le bilan lié aux transports ferroviaires publics, endeuillés par de nombreux accidents.

Le train express Hirakhand qui reliait Jagdalpur à Bhubaneswar a déraillé vers 23h30 à proximité de la gare de Kuneri, dans l'Etat de l'Andhra Pradesh.

"Neuf wagons ont déraillé, trois se sont retournés et sont tombés des voies", a annoncé un responsable de la police locale, L.K.V. Ranga Rao. "La plupart des blessés et des morts étaient dans les trois wagons-lits."

Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été établies. La police estime que le train a déraillé à la suite d'un défaut technique mais la compagnie ferroviaire n'exclut pas un acte criminel.

Vingt-trois millions de passagers empruntent le réseau chaque jour.



Séisme



Un séisme de magnitude 7,9 a frappé dimanche la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique, provoquant une alerte au tsunami qui a été levée par la suite.

Selon l'Institut d'études géologiques américain USGS, le tremblement de terre s'est produit vers 15h30 (04h30 GMT) à 40 kilomètres à l'ouest de Panguna, à 153 kilomètres de profondeur.

L'USGS a estimé que des dégâts modérés étaient possibles sur l'île de Bougainville.

La magnitude initialement estimée à 8 a été révisée à 7,9.

Le Centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique (PTWC) avait prévenu que des vagues dangereuses étaient susceptibles de frapper certaines régions côtières de Papouasie et des îles voisines des Salomon avant de lever son alerte une heure plus tard.

A la mi-décembre, un séisme de magnitude 7,9 s'était produit en Papouasie-Nouvelle-Guinée sans faire de dégâts.