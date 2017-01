Mexique



Le puissant narcotrafiquant mexicain Joaquin "El Chapo" Guzman, l'un des criminels les plus recherchés au monde, a été extradé vers les Etats-Unis, quelques heures avant l'investiture vendredi de Donald Trump comme président.

Guzman, qui s'était opposé à son extradition en utilisant tous les moyens légaux disponibles, a été remis "aux autorités américaines" après le rejet par la Cour suprême mexicaine de ses derniers recours, a indiqué le ministère mexicain des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il est arrivé jeudi après-midi à New York, et devait comparaître dès ce vendredi devant un tribunal fédéral de Brooklyn.

Le chef du cartel de Sinaloa est accusé d'avoir introduit des quantités considérables de drogue aux Etats-Unis et alimenté une guerre fratricide entre cartels au Mexique.

Il est poursuivi au Texas et en Californie, notamment pour trafic de drogue, homicide et blanchiment d'argent.



Iran



Des secouristes iraniens s'évertuaient toujours vendredi à retrouver une vingtaine de pompiers pris sous les décombres d'un grand immeuble de Téhéran, 24 heures après son effondrement provoqué par un incendie. Les espoirs de retrouver des personnes vivantes s'amenuisaient alors que l'immeuble de 15 étages s'est écroulé jeudi matin comme un château de cartes après quatre heures d'incendie.

Le feu, aux causes toujours inconnues, s'est déclaré dans l'immeuble Plasco Building, mais ses occupants, aidés par des pompiers, ont été rapidement évacués avant que le bâtiment ne s'écroule dans un gigantesque nuage de poussière.

Les pompiers avaient entretemps pénétré de nouveau dans l'immeuble pour s'assurer que plus personne ne s'y trouvait, selon le maire de Téhéran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Un pompier, qui était parvenu à sortir du bâtiment avant qu'il ne s'écroule, est décédé vendredi à l'hôpital des suites de ses graves brûlures, a rapporté l'agence officielle Irna.