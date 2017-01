Fusillade



L'auteur présumé de la fusillade qui a fait cinq morts le 6 janvier à l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, a dit aux enquêteurs avoir agi pour le compte de l'Etat islamique (EI), rapporte mardi une chaîne de télévision locale.

Estaban Santiago, ancien combattant de la guerre d'Irak âgé de 26 ans, a été placé en détention provisoire jusqu'au 30 janvier, date à laquelle il devra choisir sa défense, selon des documents judiciaires.

"Il a admis tous les faits concernant les événements tragiques et terribles du 6 janvier. Il s'agissait de victimes vulnérables qu'il a abattues méthodiquement", a déclaré le procureur adjoint Rick Del Toro devant un tribunal fédéral de Fort Lauderdale, rapporte la chaîne de télévision NBC 6 South Florida.

Selon l'agent du FBI Michael Ferlazzo, cité par la même chaîne, Esteban Santiago a dit pendant son interrogatoire avoir agi au nom de l'EI et a reconnu avoir eu des contacts avec des djihadistes via des messageries instantanées.



Séisme



Une série de secousses de 5,3 à 5,7 de magnitude ont frappé mercredi matin le centre de l'Italie, réveillant dans une zone actuellement sous la neige le traumatisme des séismes plus puissants d'août et d'octobre.

Une première secousse a eu lieu à 10H25 (09H25 GMT), évaluée à 5,3 par le Centre sismologique euro-méditéranéen (CSEM). Une autre, plus forte et plus longue et évaluée à 5,7, a eu lieu à 11H14 (10H14 GMT), et encore une autre évaluée à 5,5 à 11H25 (10H25 GMT).

Les trois secousses ont été nettement ressenties à Rome, mais seuls quelques petits écroulements supplémentaires dans les zones déjà dévastées par les séismes de l'année dernière étaient signalés dans l'immédiat.

Les épicentres ont été localisés entre les communes de Montereale, Capitignano, Campostoto, Barete, Pizzoli et Amatrice, selon la Protection civile, qui n'avait pas encore d'informations sur d'éventuels dégâts ou victimes.