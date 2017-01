Arrestation



Onze jeunes âgés de 17 à 19 ans ont été arrêtés mardi dans le cadre de l'enquête sur l'agression de policiers à Viry-Châtillon (Essonne) en octobre, qui avait déclenché un mouvement de colère des forces de l'ordre, a annoncé le parquet.

Neuf suspects ont été interpellés par la Sûreté départementale de l'Essonne dans le quartier de la Grande-Borne, à Grigny, une commune jouxtant Viry-Châtillon, précise le procureur d'Evry, Eric Lallement, dans un communiqué.

Les deux dernières interpellations ont eu lieu à Etampes et dans une commune de Seine-et-Marne.

"Ces interpellations, qui constituent une étape importante dans le long travail d'investigation engagé depuis plus de trois mois, devraient permettre de compléter certaines informations dont disposent les enquêteurs, d'entendre et de confronter des personnes, dont certaines sont susceptibles d'avoir participé aux faits", précise le procureur.



Naufrage



Le bilan du naufrage samedi au large des côtes libyennes s'élève désormais à quatre morts et près de 180 disparus, ont annoncé mardi le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce bilan est établi à partir des témoignages des quatre rescapés, deux Erythréens et deux Ethiopiens, recueillis à leur arrivée lundi soir dans le port de Trapani, dans l'ouest de la Sicile.

Ces quatre survivants, trois hommes et une femme "bouleversés et épuisés", ont expliqué être partis vendredi de Libye avec plus de 180 personnes, tous originaires de la Corne de l'Afrique, à bord d'une barque en bois à deux étages, ont rapporté à l'AFP les porte-parole des deux organisations.

Au bout de 5 heures de navigation, le moteur s'est cassé et l'embarcation a commencé à prendre l'eau et à couler, et les migrants ont été peu à peu emportés.

L'un des survivants a raconté avoir tenté en vain de retrouver son épouse, qui avait pris place au centre de l'embarcation.