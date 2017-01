Mali



De présumés terroristes qui "voulaient attaquer le sommet de Bamako" ont été arrêtés dans le nord du Mali, peu avant le sommet Afrique-France de Bamako, a appris dimanche l'AFP de sources sécuritaires maliennes et occidentales.

"Les forces spéciales françaises ont arrêté dans le nord du Mali, peu avant le sommet, des terroristes qui avaient des plans d'attaque de Bamako" a déclaré à l'AFP, une source sécuritaire malienne, sans préciser le nombre de personnes arrêtées.

Interrogé dimanche, le ministère français de la Défense n'a pas démenti. Une source sécuritaire occidentale a confirmé.

"Un attentat sur Bamako en préparation a été déjoué. Des futurs kamikazes ont été arrêtés au nord par les forces spéciales françaises. Sur les kamikazes, il a été retrouvé un portable duquel il venait d'envoyer un message d'adieu à ses parents", a déclaré cette source.

La source sécuritaire malienne a encore indiqué que "les Français ont joué un rôle essentiel pour que la sécurité du sommet soit assurée".



Turquie



L'attentat commis dans une boîte de nuit très fréquentée d'Istanbul lors du réveillon du Nouvel An est l'oeuvre de professionnels impliquant la participation d'un service de renseignement, a estimé le vice-Premier ministre turc Numan Kurtulumus, lundi. L'organisation Etat islamique a revendiqué cette attaque, qui a fait 39 morts dans le club Reina dans le quartier européen d'Istanbul, affirmant avoir agi en représailles aux opérations de l'armée turque dans le nord de la Syrie.

"Il apparaît que l'attentat contre le club Reina n'est pas seulement le fait d'une organisation terroriste", a commenté Numan Kurtulumus. "Il y a aussi l'implication d'une organisation du renseignement. C'est une opération extrêmement planifiée et organisée", a-t-il ajouté.

L'attaque perpétrée par un homme armé, qui avait tué un policier et un civil à l'entrée de l'établissement, a fait 39 morts et plusieurs dizaines de blessés.