Naufrage



Au moins 26 personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau qui ramenait samedi des fidèles d'une fête religieuse dans l'est de l'Inde, selon un nouveau bilan annoncé dimanche par un responsable local.

L'embarcation non motorisée et surchargée a coulé dans le Gange près de Patna, capitale de l'Etat de Bihar. Les victimes revenaient de la fête hindoue de Makar Sakranti dans cette ville.

On ignore le nombre exact de personnes qui se trouvaient à bord. La police a avancé que le bateau transportait vraisemblablement une quarantaine de personnes. Un bilan annoncé samedi par la police faisait état de 19 morts.

"Les secouristes ont repêché 22 corps pendant la nuit, et quatre autres ce matin", a déclaré par téléphone à l'AFP Anirudh Kumar, de la sécurité civile de l'Etat.



Massacre



Au moins trois prisonniers ont été décapités samedi lors d'un nouveau massacre dans une prison brésilienne, alors que les violences carcérales ont fait une centaine de morts depuis le début de l'année dans le pays.

Le nouvel affrontement entre gangs criminels rivaux a eu lieu dans la soirée au centre pénitentiaire Alcaçuz, la plus grande prison de l'Etat de Rio Grande do Norte (nord-est).

"De ce que nous avons vu, nous pouvons affirmer qu'il y a au moins trois prisonniers morts, car nous avons pu voir leurs têtes", a indiqué le coordinateur de l'administration pénitentiaire de l'Etat, Zemilton Silva, à des médias locaux.

Des journaux affirment toutefois que le nombre de morts pourrait se monter à au moins une dizaine.

Les autorités ont encerclé la prison surpeuplée pour éviter les évasions, mais ont expliqué que la police militaire et les agents pénitentiaires ont dû attendre l'aube pour pénétrer dans les bâtiments, les détenus ayant coupé le courant et étant lourdement armés.