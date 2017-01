Condamnation



La journaliste hongroise Petra Laszlo, ex-cadreuse de la chaîne de télévision NTV1, a été condamnée jeudi soir à trois ans de mise à l'épreuve pour avoir frappé et fait tomber des migrants en septembre 2015 alors qu'elle filmait le passage de réfugiés à la frontière serbe, rapporte le site d'information Index.hu.

Son croc en jambe sur un homme portant un enfant dans ses bras et ses coups de pied portés contre une fillette et un jeune homme avaient été filmés et diffusés en boucle, suscitant un tollé. Ce qui lui avait déjà valu d'être licenciée par sa chaîne.

Le tribunal de Szeged, dans le sud de la Hongrie, l'a déclarée coupable de troubles publics. Petra Laszlo, absente à l'audience, a fait appel.

Lors de sa déposition par visioconférence, la journaliste a dit avoir été prise de panique.



Arrestation



Cinq soldats turcs ont été arrêtés et placés en garde à vue en lien avec un attentat revendiqué par la rébellion kurde dans lequel 14 de leurs camarades avaient été tués en décembre, rapportent les médias turcs vendredi.

Les cinq soldats font partie de 23 personnes arrêtées jeudi dans le cadre de l'enquête sur l'attaque qui avait eu lieu le 17 décembre à Kayseri dans le centre de la Turquie, selon l'agence progouvernementale Anadolu.

Les cinq militaires arrêtés étaient affectés dans la même base que les 14 soldats tués dans l'attaque, a précisé l'agence.

Ils sont notamment soupçonnés d'avoir fourni des informations aux auteurs de l'attaque sur les horaires de départ des bus transportant les militaires depuis la base.

L'attentat meurtrier a visé l'un de ces bus, qui transportait des soldats en repos depuis la base vers le centre-ville de Kayseri.