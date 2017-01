Séoul



La Corée du Nord a désormais suffisamment de plutonium pour fabriquer dix bombes nucléaires, a estimé mercredi Séoul, dix jours après que Pyongyang eut averti de l'imminence d'un essai de missile intercontinental.

Mercredi, le ministère sud-coréen de la Défense a affirmé que la Corée du Nord possédait vraisemblablement 50 kg de plutonium de qualité militaire à la fin 2016, une quantité suffisante pour fabriquer 10 bombes. Elle disposait de 40 kg il y a huit ans.

Dans un rapport bisannuel, le ministère estime que Pyongyang a aussi une capacité "considérable" de production d'armes utilisant l'uranium enrichi.

En juin, l'Institut pour la science et la sécurité internationale (ISIS), basé à Washington, avait estimé que la Corée du Nord possédait 21 bombes nucléaires, en totalisant celles à base d'uranium et de plutonium. Son estimation fin 2014 était de 10 à 16.



Izmir



Un groupe radical kurde, les Faucons de la liberté du Kurdistan (TAK), a revendiqué mercredi l'attentat qui a fait deux morts la semaine dernière à Izmir, dans l'ouest de la Turquie.

Le TAK, proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a affirmé que l'attaque avait été menée par deux hommes âgés respectivement de 29 et 25 ans, selon la revendication publiée par Firat, une agence de presse pro-PKK.

Les deux assaillants ont été tués lors de l'attaque, précise le texte. Les autorités avaient déclaré avoir tué "deux terroristes" dans les affrontements qui avaient suivi l'attentat.

Un commando lourdement armé avait fait exploser le 5 janvier une voiture piégée devant le palais de justice à Izmir, troisième ville du pays, mais a été empêché de pénétrer à l'intérieur du bâtiment par un agent de la circulation, selon les autorités.