Allemagne



L'ancien président allemand Roman Herzog, célèbre dans son pays pour avoir exhorté ses concitoyens à se réformer dans un discours de 1997, est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé mardi la présidence.

Ce juriste de formation né en Bavière (sud) avait présidé la Cour constitutionnelle allemande avant de devenir le premier chef d'Etat élu par des représentants de l'Allemagne réunifiée, de 1994 à 1999.

Dans cette fonction dépourvue de rôle exécutif, mais qui permet une grande liberté de parole, il avait suscité la controverse par un discours virulent appelant l'Allemagne à "se secouer", en avril 1997.

"Nous devons dire adieu à nos chers acquis. Tous sont concernés, tous doivent faire des sacrifices, tous doivent contribuer", avait-il dit, quelques années avant les réformes de l'Etat providence imposées par le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder.



Yémen



Un raid aérien imputé à la coalition sous commandement saoudien a fait cinq morts et treize blessés mardi dans une école du nord du Yémen, région contrôlée par les rebelles chiites Houthis, ont indiqué des sources médicales et militaires.

Parmi les tués figurent deux écoliers, le directeur et trois employés de l'école qui se trouve dans le district de Nihm, au nord-est de la capitale Sanaa, selon les sources médicales et militaires.

Une source militaire gouvernementale a confirmé le raid aérien, accusant les rebelles pro-iraniens d'avoir placé des véhicules blindés près de l'école qui a été touchée par deux missiles.

Des ONG accusent régulièrement la coalition arabe, qui intervient depuis mars 2015 au Yémen en soutien aux forces gouvernementales, de rater les cibles rebelles et de faire de nombreuses victimes civiles.