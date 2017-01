Bahreïn



La Cour de cassation de Bahreïn a confirmé lundi trois condamnations à mort et sept peines de prison à vie pour les membres d'un groupe, reconnus coupables du meurtre de trois policiers, selon une source judiciaire.

Cette décision de dernière instance met fin au procès sur l'attaque la plus meurtrière commise contre les forces de l'ordre depuis le début des violences à Bahreïn dans le sillage du Printemps arabe en 2011.

Le 4 décembre, la Cour d'appel avait confirmé les mêmes peines pour les dix membres de ce groupe de musulmans chiites condamnés pour un attentat à la bombe, le 3 mars 2014, dans un village, qui avait coûté la vie à trois policiers, dont un officier émirati.

Trois membres du groupe ont été condamnés à mort et les sept autres à la prison à vie et à la déchéance de nationalité.



Sinaï



Au moins huit policiers ont été tués lundi dans une attaque au camion piégé au niveau d'un barrage de sécurité dans la péninsule égyptienne du Sinaï (est), ont rapporté des responsables et les médias d'Etat.

Un kamikaze a foncé avec son camion rempli d'explosifs sur un barrage de sécurité dans la ville d'Al-Arish dans le nord du Sinaï et des hommes ont ensuite ouvert le feu sur les policiers, ont indiqué des responsables de la police.

Le quotidien d'Etat al-Ahram a également fait état dans sa version électronique de huit blessés dans l'attaque.

De très nombreuses attaques visant l'armée et la police ont été commises dans le passé à Al-Arish et ses environs et ont été régulièrement revendiqués par Province du Sinaï, la branche égyptienne du groupe extrémiste Etat islamique (EI).

Des centaines de policiers et soldats ont péri dans ces attentats, selon le gouvernement.