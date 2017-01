Evasion



Une centaine d'individus armés liés à des rebelles musulmans ont pris d'assaut une prison du sud des Philippines mercredi et libéré plus de 150 détenus, dont des islamistes, ont annoncé les autorités.

L'attaque, lors de laquelle un gardien a été tué, s'est produite dans la ville de Kidapawan, à la prison du district de Cotabato Nord sur l'île de Mindanao. Sur les 1.511 détenus qui s'y trouvaient, 158 ont réussi à prendre la fuite.

Depuis, deux évadés se sont rendus et six autres ont été tués, selon le bureau du président.

Les Philippines catholiques connaissent depuis plusieurs décennies des rébellions musulmanes dans le sud de l'archipel.

La gouverneure par intérim du Cotabato Nord, Shirlyn Macasarte, a expliqué que ses services avaient reçu au deuxième trimestre 2016 un renseignement concernant un projet des Combattants islamiques pour la liberté du Bangsamoro (BIFF) de libération de leurs membres.



Explosion



L'explosion d'une voiture piégée mercredi près d'un site des Nations unies à Mogadiscio, la capitale somalienne, a blessé quatre personnes qui gardaient le site, a annoncé la police.

L'attentat a été revendiqué par les insurgés des milices Chabaab.

La bombe avait été placée dans une voiture garée dans un garage devant un site appartenant au Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), a précisé la même source.

Le porte-parole des opérations militaires des Chabaab, Cheikh Abdiasis Abou Moussab, a déclaré que le groupe était "derrière" l'explosion.

Lundi, au moins neuf personnes ont été blessées dans deux attaques-suicides à l'explosif menées par des membres du mouvement somalien Shebab à l'entrée de l'aéroport international de Mogadiscio et devant un hôtel proche, ont indiqué des sources sécuritaires.