Intempéries



Au moins cinq personnes ont péri lundi à cause d'une série de tornades qui balaient le sud-est des Etats-Unis, ont rapporté autorités locales et médias.

Quatre personnes sont mortes écrasées lorsqu'un arbre s'est abattu sur leur caravane dans l'Alabama, a déclaré le gouverneur de cet Etat.

En Floride, un homme a été retrouvé noyé près de son véhicule lui-même sous les eaux à Mossy Head sur la côte du Golfe du Mexique, a rapporté la chaîne de télévision "The Weather Channel".

Depuis quelques jours, de nombreuses tornades balaient le sud-est des Etats-Unis et des dizaines de milliers de personnes étaient privées d'électricité au Texas et en Louisiane.



Fusillade



Trois policiers ont été tués dans une attaque menée lundi soir contre leur commissariat par des jihadistes du groupe Etat islamique (EI) à Samarra, au nord de Bagdad, ont rapporté mardi de sources de sécurité.

Un groupe de quatre jihadistes équipés de vestes explosives ont pris d'assaut le commissariat de police de Mutawakil, provoquant une fusillade avec les forces de l'ordre, selon des sources de sécurité de la province de Salaheddine, dont dépend Samarra, ville située à 110 km au nord de la capitale.

"Les échanges de feu ont commencé vers 21H00 (18h00 GMT) et duré jusqu'à après minuit", a affirmé à l'AFP un colonel de police sous le couvert de l'anonymat. Selon lui, les quatre assaillants, cernés par les forces de sécurité, ont tous été tués.

"Trois membres de la police, dont un lieutenant-colonel, ont été tués et quatre autres blessés", a indiqué la même source. Un couvre-feu instauré par les autorités à Samarra a été levé mardi matin.