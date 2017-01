Nigeria



Une fillette de 10 ans s'est tuée samedi soir dans une tentative d'attentat suicide qui a fait plusieurs blessés, dont un grave, à Maiduguri, le berceau du groupe islamiste Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, selon des témoins.

La petite fille a approché la foule rassemblée autour d'un restaurateur de rue pendant la soirée du Nouvel An, vers 21H30 (20H30 GMT), mais a fait exploser sa ceinture quelques mètres avant d'atteindre sa cible, selon des témoins de la scène.

"Elle est morte instantanément, mais une personne est très gravement blessée, après avoir reçu des éclats de l'explosion", a rapporté à l'AFP Grema Usman, un habitant du quartier.

"D'après son cadavre, la fillette devait avoir dans les 10 ans", ajoute-t-il.

Victor Isuku, porte-parole de la police pour l'Etat du Borno, a confirmé dimanche cette attaque, assurant que les kamikazes étaient au nombre de deux, et que l'une d'elles a été "lynchée par la foule en colère" avant de pouvoir faire exploser sa ceinture.



Indonésie



Un incendie d'origine accidentelle a ravagé dimanche un ferry en Indonésie, faisant au moins 23 morts et des dizaines de blessés, a-t-on appris auprès des services de secours.

Le feu a été provoqué par un court-circuit peu après le départ du port de Muara Angke, dans le nord de Djakarta.

"Une épaisse fumée est subitement apparue dans la cabine", a raconté un survivant, hospitalisé à Djakarta. "Tous les passagers ont été pris de panique et se sont précipités vers le pont pour jeter des bouées à l'eau. En une fraction de seconde, le feu a enflé parce qu'il venait du réservoir à carburant", a-t-il ajouté.

Le ferry a été remorqué à son port de départ.

D'après Hendra Sudirman, qui dirige l'agence de recherche et de secours de Djakarta, 248 personnes se trouvaient à bord. Trente-deux blessés ont été hospitalisés.